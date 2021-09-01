Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом возможную роль США в урегулировании в Донбассе
- Reuters
«(Хотел бы обсудить. — RT), какая роль может быть США путём подключения их к процессу мирного урегулирования в Донбассе», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
В июле советник Государственного департамента Дерек Шолле высказался об идее участия США в нормандском формате.
По его мнению, участие Соединённых Штатов в переговорах не поможет решению вопроса.
В Москве допустили подключение Соединённых Штатов к украинскому урегулированию в том случае, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений