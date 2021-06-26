В МИД России назвали условие участия США в урегулировании на Украине

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Москва допускает подключение Соединённых Штатов к украинскому урегулированию в том случае, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос о том, как в Москве оценивают намерения Киева по привлечению Вашингтона к украинскому урегулированию.

Он отметил, что главный вопрос заключается в том, «насколько способны американские коллеги играть конструктивную роль».

«То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — уточнил замглавы МИД.

По его словам, «если США придут к выводу, что определённая перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать».

«Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход», — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что «при нынешнем подходе американцам на Украине делать нечего».

Как ранее заявил Зеленский, он рассчитывает, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме.

При этом украинский президент не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.

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