ВОЗ внесла в список для мониторинга выявленный в Колумбии штамм коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно представленным организацией данным, соответствующий штамм обозначен буквой греческого алфавита «мю» и занимает место рядом с другими штаммами этой категории.
Отмечается, что штаммы данной группы имеют изменения, которые могут влиять «на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не считает тревожной ситуацию с опасностью новых штаммов коронавируса для детей.