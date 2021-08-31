ВОЗ внесла в список для мониторинга выявленный в Колумбии штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес».

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленным организацией данным, соответствующий штамм обозначен буквой греческого алфавита «мю» и занимает место рядом с другими штаммами этой категории.

Отмечается, что штаммы данной группы имеют изменения, которые могут влиять «на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не считает тревожной ситуацию с опасностью новых штаммов коронавируса для детей.