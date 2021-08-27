В ВОЗ не считают тревожной ситуацию с новыми штаммами COVID-19 для детей
- РИА Новости
«На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Вуйнович, эксперты не отмечают, что «вирус специально распространяется на детей».
Он просто распространяется на неиммунизированных», — подытожила специалист.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дети стали болеть коронавирусом чаще, так как инфекция стала более агрессивной.