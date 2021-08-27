В ВОЗ не считают тревожной ситуацию с новыми штаммами COVID-19 для детей

Короткая ссылка
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не считает тревожной ситуацию с опасностью новых штаммов коронавируса для детей.
В ВОЗ не считают тревожной ситуацию с новыми штаммами COVID-19 для детей
  • РИА Новости

«На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Вуйнович, эксперты не отмечают, что «вирус специально распространяется на детей».

Он просто распространяется на неиммунизированных», — подытожила специалист.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дети стали болеть коронавирусом чаще, так как инфекция стала более агрессивной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить