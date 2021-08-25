В Роспотребнадзоре рассказали о перспективах пандемии

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о перспективах пандемии коронавируса.

«Есть такая версия, что мы можем остаться с ним навсегда. Но если наш клеточный гуморальный иммунитет будет с ним знаком, то при повторной встрече с коронавирусом уже не будет таких тяжёлых форм заболевания», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, такой же эффект можно наблюдать на примере гриппа: взрослые переносят его легче, чем дети, поскольку у подавляющего большинства уже есть к нему иммунитет. При этом даже от гриппа рекомендуется ежегодно делать прививку, чтобы обновлять антитела.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге возвращаются к работе в штатном режиме Николаевская больница и больница №33.