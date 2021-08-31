В МВД Польши рассказали подробности предложения ввести чрезвычайное положение у границы

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил, что чрезвычайное положение будет охватывать 115 населённых пунктов в Подляском воеводстве и 68 населённых пунктов в Люблинском воеводстве.
В МВД Польши рассказали подробности предложения ввести чрезвычайное положение у границы
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Об этом пишет «Польское радио».

Отмечается, что введение чрезвычайного положения связано с ситуацией на польско-белорусской границе. 

Ранее стало известно, что правительство Польши попросит президента ввести чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией.

По данным на 26 августа, пограничники Польши зафиксировали с начала года более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

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