В МВД Польши рассказали подробности предложения ввести чрезвычайное положение у границы
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Об этом пишет «Польское радио».
Отмечается, что введение чрезвычайного положения связано с ситуацией на польско-белорусской границе.
Ранее стало известно, что правительство Польши попросит президента ввести чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией.
По данным на 26 августа, пограничники Польши зафиксировали с начала года более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.