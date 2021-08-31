Погибший при ударе США в Кабуле афганский военный сотрудничал с американцами

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Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе Соединённых Штатов в Кабуле, сотрудничал с американскими военными. Об этом рассказал его младший брат.
Погибший при ударе США в Кабуле афганский военный сотрудничал с американцами
  • РИА Новости

По его словам, 29-летний Неджраби в течение десяти лет служил в армии и сотрудничал с Силами специального назначения США, передаёт РИА Новости.

Военный прибыл в Кабул за три дня до захвата афганской столицы членами радикального движения «Талибан»* и начал готовить документы для отлёта в США.

По данным агентства, Неджраби в момент удара находился во дворе дома своего дяди. С ним были восемь его двоюродных братьев и сестёр, все они погибли.

29 августа в Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»**, которые намеревались атаковать аэропорт города.

По заявлению талибов, целью авиаудара США был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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