В МИД Китая прокомментировали вывод войск США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана свидетельствует о неудаче США и открывает новую страницу в истории афганского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Это свидетельствует о неизбежной неудаче политики США, которые вмешиваются в дела других государств, навязывают им свои ценности и собственную общественную систему», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, настал «новый этап для мирного восстановления Афганистана».

30 августа Пентагон объявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

В «Талибане»* заявили, что с уходом последнего американского военного Афганистан обрёл полную независимость.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.