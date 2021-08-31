В МИД Китая прокомментировали вывод войск США из Афганистана

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Вывод американских войск из Афганистана свидетельствует о неудаче США и открывает новую страницу в истории афганского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД Китая прокомментировали вывод войск США из Афганистана
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«Это свидетельствует о неизбежной неудаче политики США, которые вмешиваются в дела других государств, навязывают им свои ценности и собственную общественную систему», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, настал «новый этап для мирного восстановления Афганистана».

30 августа Пентагон объявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

В «Талибане»* заявили, что с уходом последнего американского военного Афганистан обрёл полную независимость.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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