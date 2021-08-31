Талибы объявили о полной независимости Афганистана после вывода сил США

Представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских войск Афганистан обрёл полную независимость.

«Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — написал Муджахид в Twitter.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.