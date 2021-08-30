В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Короткая ссылка
Всего в мире зафиксировали 216 303 376 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 588 552 заболевших COVID-19.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 498 451.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить