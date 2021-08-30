Переговоры сил сопротивления и «Талибана» в Панджшере идут продуктивно

Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что переговоры с членами радикального движения «Талибан»* продолжаются и «идут хорошо».

«Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них», — приводит ТАСС ответ Фахима Дашти на вопрос о возможных переговорах с Россией.

По его словам, силы сопротивления ожидают, что зарубежные страны повлияют на талибов* для разрешения текущих противоречий.

«Если этого не случится и «Талибан» создаст своё правительство со своим видением на будущее Афганистана, мы потребуем не признавать это правительство и ввести против талибов санкции», — добавил Дашти.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что ситуация в Панджшерской долине, в которой сосредоточено сопротивление «Талибану», пока относительно спокойная.

В свою очередь, официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы намерены разрешить ситуацию в провинции Панджшер мирным путём.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.