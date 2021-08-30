Переговоры сил сопротивления и «Талибана» в Панджшере идут продуктивно

Короткая ссылка
Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что переговоры с членами радикального движения «Талибан»* продолжаются и «идут хорошо».
Переговоры сил сопротивления и «Талибана» в Панджшере идут продуктивно
  • Reuters

«Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них», — приводит ТАСС ответ Фахима Дашти на вопрос о возможных переговорах с Россией.

По его словам, силы сопротивления ожидают, что зарубежные страны повлияют на талибов* для разрешения текущих противоречий.

«Если этого не случится и «Талибан» создаст своё правительство со своим видением на будущее Афганистана, мы потребуем не признавать это правительство и ввести против талибов санкции», — добавил Дашти.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что ситуация в Панджшерской долине, в которой сосредоточено сопротивление «Талибану», пока относительно спокойная.

В свою очередь, официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы намерены разрешить ситуацию в провинции Панджшер мирным путём.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить