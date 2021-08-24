Талибы рассказали о вероятности боёв в провинции Панджшер в Афганистане
- Reuters
«Мы намерены решить все вопросы мирным путём. Мы хотим, чтобы афганцы больше не страдали от войны. Я на 80% уверен, что в Панджшере не будет боевых действий», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала Ariana News.
Муджахид призвал лидеров провинции «приехать в Кабул, чтобы разрешить все вопросы и жить вместе мирно в одной общей стране».
Ранее появилась информация, что «сотни бойцов» «Талибана» направляются к провинции Панджшер.
Позднее в «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.