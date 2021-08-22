AFP: в «Талибане» заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер

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В «Талибане»* заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер.
AFP: в «Талибане» заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер
  • Reuters

Об этом информирует AFP.

Ранее возглавляющий сопротивление Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан»* сдаться и передать контроль над регионом группировке.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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