AFP: в «Талибане» заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер

В «Талибане»* заявили, что «сотни бойцов» направляются к провинции Панджшер.

Reuters

Об этом информирует AFP. #BREAKING Taliban says 'hundreds of fighters' heading for holdout Panjshir Valley pic.twitter.com/KSXsL4XXud — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2021 Ранее возглавляющий сопротивление Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан»* сдаться и передать контроль над регионом группировке. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.