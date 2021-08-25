Лидер антиталибской коалиции оценил возможность войны в Панджшере

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Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что ситуация в Панджшерской долине, в которой сосредоточено сопротивление «Талибану»*, пока относительно спокойная.
Лидер антиталибской коалиции оценил возможность войны в Панджшере
  • Reuters

«Мы все сдерживаем наши силы. Обе стороны пытаются начать переговоры, но в то же время готовятся на случай военного варианта. Сейчас такая ситуация», — приводит РБК его слова.

Вероятность военной эскалации он оценил как 50 на 50.

«Возможно, что и мирные переговоры дадут результат, но возможна и военная конфронтация. Мы надеемся на мирный процесс, если переговоры могут сработать, то мы должны дать им шанс. Мы готовы разговаривать», — отметил Масуд.

Ранее в «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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