Лидер антиталибской коалиции оценил возможность войны в Панджшере

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что ситуация в Панджшерской долине, в которой сосредоточено сопротивление «Талибану»*, пока относительно спокойная.

«Мы все сдерживаем наши силы. Обе стороны пытаются начать переговоры, но в то же время готовятся на случай военного варианта. Сейчас такая ситуация», — приводит РБК его слова.

Вероятность военной эскалации он оценил как 50 на 50.

«Возможно, что и мирные переговоры дадут результат, но возможна и военная конфронтация. Мы надеемся на мирный процесс, если переговоры могут сработать, то мы должны дать им шанс. Мы готовы разговаривать», — отметил Масуд.

Ранее в «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.