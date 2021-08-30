В ВОЗ призвали страны мира к очному обучению в школах в новом учебном году

Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны мира начать обучение в школах в новом учебном году в очном формате.

«Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми, Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросают учёбу, это влияет на их психическое здоровье», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за последние 20 месяцев дети сильно пострадали в этом плане, особенно те, кто «уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учебный год должен начаться в очном формате во всех российских регионах.