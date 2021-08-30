В ВОЗ призвали страны мира к очному обучению в школах в новом учебном году

Короткая ссылка
Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны мира начать обучение в школах в новом учебном году в очном формате.
В ВОЗ призвали страны мира к очному обучению в школах в новом учебном году
  • Reuters

«Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми, Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросают учёбу, это влияет на их психическое здоровье», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за последние 20 месяцев дети сильно пострадали в этом плане, особенно те, кто «уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учебный год должен начаться в очном формате во всех российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить