Во всех регионах России планируется начать учебный год в очном формате

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учебный год должен начаться в очном формате во всех российских регионах.

«Во всех регионах новый учебный год планируется начать в очном формате. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения», — приводит ТАСС её слова.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, заявил, что все школы России должны быть готовы принять учеников 1 сентября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в российских школах пройдёт очно.