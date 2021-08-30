Во всех регионах России планируется начать учебный год в очном формате

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учебный год должен начаться в очном формате во всех российских регионах.
Во всех регионах России планируется начать учебный год в очном формате
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Во всех регионах новый учебный год планируется начать в очном формате. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения», — приводит ТАСС её слова.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, заявил, что все школы России должны быть готовы принять учеников 1 сентября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в российских школах пройдёт очно.

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