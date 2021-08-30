Узбекистан напомнил, что не принимает афганских беженцев

Узбекистан не принимает афганских беженцев и лишь оказывает им содействие в транзите, узбекско-афганская граница в настоящее время полностью закрыта.

Об этом заявили в узбекском МИД после того, как некоторые агентства и сайты распространили информацию, что республика якобы готова «открыть свои границы» для беженцев из Афганистана.

«В целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП «Термез» не осуществляется», — заявили в МИД.

При этом нахождение в Узбекистане афганцев, ожидающих транзита, строго ограничено по времени, добавили в ведомстве.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что его страна поможет Афганистану продовольствием.