CNN: при ракетном ударе США в Кабуле погибли девять человек

В результате ракетного удара ВС США в Кабуле скончались девять человек, в том числе шестеро детей, все они были членами одной семьи. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, погибли в результате удара беспилотника», — информирует телеканал со ссылкой на информацию родственника погибших.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города, сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования капитана Билла Урбана.

29 августа в Кабуле произошёл мощный взрыв. Как изначально сообщили СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.