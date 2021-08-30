Более 600 тысяч человек остались без света из-за урагана «Ида» в США

Свыше 600 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана. Об этом сообщается на сайте poweroutage.us.

Отмечается, что на данный момент без электричества остались 619 392 жителя штата. В прибрежных районах складывается наиболее сложная ситуация, поскольку они больше остальных страдают от стихии. В Новом Орлеане объявили угрозу наводнения вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида». Ранее синоптики предупредили жителей северного побережья Мексиканского залива, в частности штата Луизиана, о необходимости оперативной подготовки к сильному удару урагана «Ида».