Более 600 тысяч человек остались без света из-за урагана «Ида» в США
Отмечается, что на данный момент без электричества остались 619 392 жителя штата.
В прибрежных районах складывается наиболее сложная ситуация, поскольку они больше остальных страдают от стихии.
В Новом Орлеане объявили угрозу наводнения вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида».
Ранее синоптики предупредили жителей северного побережья Мексиканского залива, в частности штата Луизиана, о необходимости оперативной подготовки к сильному удару урагана «Ида».