В Новом Орлеане объявили угрозу наводнения
Предупреждение об угрозе наводнения распространяется на Новый Орлеан, а также на несколько других населённых пунктов на юго-востоке штата.
Оно будет действовать как минимум до 22:00 по местному времени (06:00 мск).
Ранее синоптики предупредили жителей северного побережья Мексиканского залива, в частности штата Луизиана, о необходимости оперативной подготовки к сильному удару урагана «Ида».
Также стало известно, что более 150 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана.