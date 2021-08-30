В Новом Орлеане объявили угрозу наводнения

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В американском Новом Орлеане вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» объявлена угроза наводнения. Об этом заявили в Национальной метеорологической службе США.

Предупреждение об угрозе наводнения распространяется на Новый Орлеан, а также на несколько других населённых пунктов на юго-востоке штата.

Оно будет действовать как минимум до 22:00 по местному времени (06:00 мск).

Ранее синоптики предупредили жителей северного побережья Мексиканского залива, в частности штата Луизиана, о необходимости оперативной подготовки к сильному удару урагана «Ида».

Также стало известно, что более 150 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана.

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