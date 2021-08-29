В Луизиане готовятся к сильному удару надвигающегося урагана «Ида»
«Как ожидается, «Ида» принесёт ветры до 209 км/ч», — пишет Associated Press.
Ожидается, что стихия обрушится на берег Луизианы около 08:00 по местному времени (13:00 мск).
В Национальном ураганном центре опасаются стремительного увеличения разрушительной силы «Иды», которая может менее чем за сутки превратиться из шторма второй категории в мощный ураган четвёртой категории.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне предупредили проживающих в США россиян об опасности надвигающегося урагана «Ида».
На прошлой неделе американцы столкнулись с ураганом «Генри».