Губернатор Нью-Йорка предупредил о приближении урагана «Генри»

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил о приближении урагана «Генри», надвигающегося с Атлантического океана.

«Генри» в настоящее время относится к урагану первой категории, это означает продолжительный ветер со скоростью до 80 миль в час», — написал он в Twitter.

Также он объявил чрезвычайное положение в прибрежных регионах города.

Губернатор приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развёртывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзона, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в ликвидации последствий бури.

Ранее сообщалось, что ураган «Грейс» обрушился на восточное побережье Мексики. 

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