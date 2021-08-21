Губернатор Нью-Йорка предупредил о приближении урагана «Генри»

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил о приближении урагана «Генри», надвигающегося с Атлантического океана.

«Генри» в настоящее время относится к урагану первой категории, это означает продолжительный ветер со скоростью до 80 миль в час», — написал он в Twitter.

Также он объявил чрезвычайное положение в прибрежных регионах города.

Губернатор приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развёртывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзона, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в ликвидации последствий бури.

Ранее сообщалось, что ураган «Грейс» обрушился на восточное побережье Мексики.