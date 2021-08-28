Посольство России предупредило россиян в США о надвигающемся урагане «Ида»

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В российском посольстве в Вашингтоне предупредили проживающих в США россиян об опасности надвигающегося урагана «Ида».
Посольство России предупредило россиян в США о надвигающемся урагане «Ида»
  • © facebook.com/RusEmbUSA

«Посольство России предупреждает соотечественников, проживающих на северном побережье Мексиканского залива (штаты Техас, Луизина, Алабама, Флорида, Миссисипи) о надвигающемся урагане «Ида», который достигнет побережья США в воскресенье, 29 августа», — говорится в сообщении дипведомства, размещённом в Facebook.

В посольстве отмечают, что приближение стихии будет заметно уже в субботу, 28 августа. Сотрудники дипведомства призвали проживающих в упомянутых регионах россиян подготовиться к урагану, проявлять осторожность и выполнять рекомендации официальных властей.

В Национальном центре по наблюдению за ураганами США ранее сообщили, что ураган достигнет пиковой точки по мере приближения к штату Луизиана.

На прошлой неделе американцы столкнулись с ураганом «Генри».

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