Макрон объяснил начало переговоров Франции с «Талибаном»

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Начало переговоров Франции с представителями радикального движения «Талибан»* в Афганистане объясняется необходимостью эвакуации граждан. Как заявил французский президент Эммануэль Макрон, диалог не означает признания талибов.

«Мы должны вести переговоры (с «Талибаном». — RT). Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия», — заявил он в интервью телеканалу TF1.

Ранее Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят 30 августа на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

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