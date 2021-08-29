Макрон объяснил начало переговоров Франции с «Талибаном»
«Мы должны вести переговоры (с «Талибаном». — RT). Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия», — заявил он в интервью телеканалу TF1.
Ранее Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят 30 августа на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003