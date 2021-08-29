Франция и Великобритания представят проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 30 августа проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

«Наш проект резолюции подразумевает определение контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции», — передаёт ТАСС слова Макрона.

По его словам, это позволит ООН обеспечить основу для срочных действий и сохранить давление на «Талибан»*.

Ранее Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.