Франция и Великобритания представят проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле
«Наш проект резолюции подразумевает определение контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции», — передаёт ТАСС слова Макрона.
По его словам, это позволит ООН обеспечить основу для срочных действий и сохранить давление на «Талибан»*.
Ранее Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.