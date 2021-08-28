Макрон: Франция обсуждает с «Талибаном» гуманитарные операции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном»* об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.
Макрон: Франция обсуждает с «Талибаном» гуманитарные операции
  • Reuters

«Мы всё ещё ведём переговоры, и всё пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности», — приводит ТАСС слова Макрона.

Он отметил, что Франция также ведёт совместную работу с Катаром, чтобы осуществить эти операции.

«Да, мы ведём совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые ещё предстоит определить. Но придётся каждый раз договариваться с «Талибаном» в меняющихся условиях», — уточнил Макрон.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила о завершении операции по эвакуации граждан страны из Афганистана.

 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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