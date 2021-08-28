Франция завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила завершении операции по эвакуации граждан из Афганистана.

«Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. афганцев, которых приняла Франция», — написала она в своём аккаунте Twitter.

Глава французского оборонного ведомства поблагодарила союзников за поддержку.

В пятницу, 27 августа, в МИД Франции установили контакты с представителями радикального движения «Талибан»* для облегчения эвакуации из Афганистана.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.