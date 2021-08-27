BFMTV: Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана
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Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.
«Речь идёт об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, контакты с представителями талибов состоялись в Дохе и Кабуле.
Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.