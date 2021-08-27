BFMTV: Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана

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Французские дипломаты установили контакты с представителями радикального движения «Талибан»* для облегчения эвакуации из Афганистана.
BFMTV: Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.

«Речь идёт об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, контакты с представителями талибов состоялись в Дохе и Кабуле.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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