Посол: Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов

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Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что страны Запада не обсуждали с Россией возможности признания «Талибана»* в качестве законной власти в Афганистане.
Посол: Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов
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«Нет, на нас они не выходили. Я думаю, что если у них такие мыслительные процессы ведутся, то они связаны с тем, что, видимо, Запад понял, что альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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