CNN: США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

Американские военные ликвидировали одного из боевиков группировки «Исламское государство»*, который планировал серию терактов в Афганистане.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

По предварительным данным, цель была уничтожена.

«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора (нападений. — RT) ИГ. Удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангахар в Афганистане», — заявил Урбан.

О жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Президент США Джо Байден ранее анонсировал серию ударов по позициям боевиков ИГИЛ.

Он также пообещал наказать ответственных за теракт в районе аэропорта Кабула.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.