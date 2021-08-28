Франция продолжит контакты с талибами по эвакуации граждан после 31 августа

Власти Франции будут продолжат контакты с представителями радикального движения «Талибан»* по вопросам возможной эвакуации граждан из Афганистана после 31 августа.

Об этом сообщается в совместном заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны страны Флоранс Парли.

«Франция будет всеми доступными способами продолжать защищать тех, кому угрожает опасность, и после 31 августа. С этой целью мы продолжим работу с официальными лицами «Талибана», чтобы они не препятствовали выезду из страны после 31 августа», — говорится в тексте документа.

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли ранее сообщила о завершении операции по эвакуации граждан из Афганистана. По её словам, менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в числе которых — более 2,6 тыс. афганцев.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.