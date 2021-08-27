В Кремле заявили, что новые операции по вывозу людей из Кабула пока не планируются

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула.

«Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо», — сказал Песков.

Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия 25 августа эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан, ещё около 100 остаются на афганской территории.

Четыре самолёта Минобороны России, которые эвакуировали россиян, граждан стран — членов ОДКБ и Украины из Афганистана, приземлились в аэропорту Чкаловский в Московской области 26 августа.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

