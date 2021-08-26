Россия 25 августа эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан
- РИА Новости
«Вчера (25 августа. — RT) вылетели четырьмя специально заказанными бортами 360 человек», — заявил Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что среди покинувших Афганистан россиян были люди, которые не могли выехать с июня по причине приостановки прямых авиарейсов.
По словам посла, ещё примерно 100 граждан России остаются в Афганистане добровольно.
Ранее сообщалось, что четыре самолёта Минобороны России, которые эвакуировали россиян, граждан стран — членов ОДКБ и Украины из Афганистана, приземлились в аэропорту Чкаловский в Московской области.