Евросоюз эвакуировал весь персонал своей миссии из Афганистана

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о завершении эвакуации персонала дипмиссии Евросоюза в Афганистане.

«Что касается персонала миссии ЕС, он полностью вывезен из Кабула», — приводит ТАСС слова Стано.

Он уточнил, что в Афганистане в качестве представителей дипмиссии объединения осталась лишь малая группа, обеспечивающая эвакуацию.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, эта группа будет находиться там до окончания эвакуации.

«Также вывезли около 400 человек местного персонала, включая членов их семей», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Азербайджан в полном составе вывел своих миротворцев из Афганистана. Также Венгрия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Минобороны Британии рассказало об эвакуации из Кабула более 11 тыс. человек.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

