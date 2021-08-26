Евросоюз эвакуировал весь персонал своей миссии из Афганистана

Короткая ссылка
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о завершении эвакуации персонала дипмиссии Евросоюза в Афганистане.
Евросоюз эвакуировал весь персонал своей миссии из Афганистана
  • Reuters

«Что касается персонала миссии ЕС, он полностью вывезен из Кабула», — приводит ТАСС слова Стано.

Он уточнил, что в Афганистане в качестве представителей дипмиссии объединения осталась лишь малая группа, обеспечивающая эвакуацию.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, эта группа будет находиться там до окончания эвакуации.

«Также вывезли около 400 человек местного персонала, включая членов их семей», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Азербайджан в полном составе вывел своих миротворцев из Афганистана. Также Венгрия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Минобороны Британии рассказало об эвакуации из Кабула более 11 тыс. человек.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить