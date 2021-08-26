Минобороны Британии рассказало об эвакуации из Кабула более 11 тысяч человек

В Минобороны Великобритании заявили, что с 13 августа эвакуировали из Афганистана 11 474 человека.

«С 13 августа в рамках операции Pitting из Афганистана были эвакуированы 11 474 человека, из них 6946 человек по программе переселения и помощи Афганистану», — говорится в сообщении в Twitter.

В министерстве добавили, что работают в тесном контакте с американскими партнёрами для того, чтобы эвакуировать из Афганистана «как можно больше людей».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане на данный момент находятся около 1,5 тыс. американских граждан.