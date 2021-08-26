Блинкен рассказал о численности американских граждан в Афганистане

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В Афганистане на данный момент находятся около 1,5 тыс. американских граждан. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен рассказал о численности американских граждан в Афганистане
  • Reuters
  • © U.S. Air Force/Airman 1st Class Kylie Barrow

По его данным, с 14 августа США эвакуировали по меньшей мере 4,5 тыс. американских граждан.

«За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции по тому, как безопасно добраться до аэропорта (Кабула. — RT)», — приводит CNN слова Блинкена.

Госсекретарь уточнил, что дипломаты настойчиво пытаются связаться с ещё примерно тысячей граждан, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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