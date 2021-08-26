Блинкен рассказал о численности американских граждан в Афганистане
- Reuters
- © U.S. Air Force/Airman 1st Class Kylie Barrow
По его данным, с 14 августа США эвакуировали по меньшей мере 4,5 тыс. американских граждан.
«За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции по тому, как безопасно добраться до аэропорта (Кабула. — RT)», — приводит CNN слова Блинкена.
Госсекретарь уточнил, что дипломаты настойчиво пытаются связаться с ещё примерно тысячей граждан, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.