Блинкен рассказал о численности американских граждан в Афганистане

В Афганистане на данный момент находятся около 1,5 тыс. американских граждан. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По его данным, с 14 августа США эвакуировали по меньшей мере 4,5 тыс. американских граждан.

«За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции по тому, как безопасно добраться до аэропорта (Кабула. — RT)», — приводит CNN слова Блинкена.

Госсекретарь уточнил, что дипломаты настойчиво пытаются связаться с ещё примерно тысячей граждан, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.