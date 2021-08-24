США обсуждают с талибами вопрос будущего контроля над аэропортом в Кабуле

Соединённые Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками и с представителями радикального движения «Талибан»*. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Руководитель пресс-службы Госдепа прокомментировал вопрос о том, обсуждает ли Вашингтон с партнёрами, что после завершения эвакуации аэропорт в Кабуле будет принадлежать талибам.

«Я не могу вдаваться в подробности частных бесед, но я могу сказать, что это было предметом обсуждения с талибами. Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками, это было предметом обсуждения со многими нашими партнёрами», — приводит ТАСС слова Прайса.

По его словам, между сторонами существует фактическое согласие, что «все интересы будут удовлетворены функционирующим аэропортом».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения прямых переговоров американского президента Джо Байдена с руководством «Талибана» относительно эвакуации граждан разных стран и афганцев из Афганистана в настоящее время не рассматривается.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.