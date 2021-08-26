Кулеба заявил о намерении Киева продолжить эвакуацию украинцев из Кабула

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

«Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезенным. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, нам поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много трудностей, приоритет мы всегда будем предоставлять гражданам Украины», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.

Кулеба добавил, что Украина уже вывезла более 250 граждан своей страны, членов их семей и иностранцев.

Ранее МИД Украины опроверг данные о захвате украинского самолёта в Кабуле.