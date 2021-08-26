Кулеба заявил о намерении Киева продолжить эвакуацию украинцев из Кабула
- РИА Новости
«Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезенным. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, нам поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много трудностей, приоритет мы всегда будем предоставлять гражданам Украины», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.
Кулеба добавил, что Украина уже вывезла более 250 граждан своей страны, членов их семей и иностранцев.
Ранее МИД Украины опроверг данные о захвате украинского самолёта в Кабуле.