В Киеве заявили об угоне украинского самолёта в Кабуле

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Украинский самолёт, прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины, захватили неизвестные и угнали его в Иран, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
В Киеве заявили об угоне украинского самолёта в Кабуле
  • © Reuters

По его словам, в минувшее воскресенье украинский самолёт «захватили другие люди», они были вооружены.

«Во вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал Енин «Громадське радио», не уточнив подробности о дальнейшей судьбе лайнера.

Он отметил, что следующие три попытки по эвакуации украинцев также не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Однако, подчеркнул замминистра, всю неделю дипломатическая служба работала «в режиме краш-теста» и в итоге смогла добиться вылета из афганской столицы.

23 августа сообщалось, что в Киев из Кабула прибыл третий эвакуационный украинский самолёт с 98 пассажирами на борту.

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