МИД Украины опроверг данные о захвате украинского самолёта в Кабуле

Информация о якобы захваченном в Кабуле украинском самолёте не соответствует действительности, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Захваченных украинских самолётов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолёте», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал он агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, все самолёты, привлечённые для эвакуации украинцев из Афганистана, безопасно вернулись в страну. Он напомнил, что всего состоялось три эвакуационных рейса.

Как пояснил Николенко, замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил в целом о беспрецедентном уровне трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать граждан.

Спикер внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация в кабульском аэропорту приближена к хаосу и нужно было обеспечить, чтобы люди сели на необходимый борт в безопасных условиях.