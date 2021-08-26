Харрис заявила, что США эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек
- Reuters
«Приоритетной задачей для Соединённых Штатов в настоящее время остаётся эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что в Пентагоне разработают план на случай продления сроков военной операции по эвакуации граждан из Афганистана.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, в Афганистане на данный момент остаются около 1,5 тыс. американских граждан.