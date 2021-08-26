Харрис заявила, что США эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек

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Соединённые Штаты эвакуировали из Афганистана более 80 тыс. человек начиная с 14 августа, заявила в Ханое вице-президент США Камала Харрис.
Харрис заявила, что США эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек
  • Reuters

«Приоритетной задачей для Соединённых Штатов в настоящее время остаётся эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что в Пентагоне разработают план на случай продления сроков военной операции по эвакуации граждан из Афганистана.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, в Афганистане на данный момент остаются около 1,5 тыс. американских граждан.

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