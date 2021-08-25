Пентагон подготовит план на случай продления операции по эвакуации из Афганистана
- Reuters
«Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Мы по-прежнему работаем над достижением этой цели, но мы будем набрасывать потенциальный (план на случай чрезвычайных ситуаций. — RT)», — приводит ТАСС слова официального представителя Пентагона.
В ведомстве ранее отметили, что Соединённые Штаты не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.
При этом, по словам Кирби, при необходимости в последние дни августа США продолжат вывозить гражданских из Кабула.