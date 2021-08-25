В Пентагоне рассказали о планах на последние дни эвакуации из Афганистана

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации американских военных, но, если потребуется, из Кабула продолжат вывозить и гражданских.

«Мы продолжим вывозить (людей. — RT) до самого конца... В последние пару дней мы начнём уделять первостепенное внимание выводу военного потенциала и военных ресурсов. Это не означает, что, если вы желаете эвакуироваться, мы не будем пытаться вытащить вас оттуда», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кирби подтвердил, что власти США намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула к 31 августа.

24 августа официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.