В Пентагоне подтвердили, что нацелены на завершение операции в Кабуле 31 августа

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что власти США намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула к 31 августа.
В Пентагоне подтвердили, что нацелены на завершение операции в Кабуле 31 августа
  • Reuters

«Не было изменений касательно временных рамок миссии, которая должна завершиться к концу месяца... Мы всё ещё привержены тому, чтобы вывезти (из Афганистана) всех американцев. Мы по-прежнему считаем, что... мы можем сделать это к концу месяца», — приводит ТАСС его слова.

Американский генерал Хэнк Тейлор сообщил, что Соединённые Штаты и их партнёры за последние сутки эвакуировали из аэропорта афганской столицы 21,6 тыс. человек.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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