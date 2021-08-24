Пентагон: более 21 тысячи человек эвакуированы из Кабула за сутки

Американский генерал Хэнк Тейлор сообщил, что Соединённые Штаты и их партнёры за последние сутки эвакуировали из аэропорта афганской столицы 21,6 тыс. человек.

«Я рад сообщить, что наши лучшие показатели по вылетам с момента начала эвакуации достигнуты за последние 24 часа. 37 американских военно-транспортных самолётов... вылетели из Кабула приблизительно с 12,7 тыс. человек», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что также «57 самолётов коалиции и партнёров покинули аэропорт Кабула с 8,9 тыс. человек».

«Это потрясающее проявление командной работы и сосредоточенности привело к тому, что всего за 24 часа Афганистан покинули 21,6 тыс. человек», — заявил генерал.

По его словам, из этой страны вывезены 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнёров США, а также афганцев.

Накануне глава Транспортного командования Вооружённых сил США генерал Стив Лайонс заявил, что три ребёнка родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана.