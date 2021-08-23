Пентагон: трое детей родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана

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Глава Транспортного командования Вооружённых сил США генерал Стив Лайонс заявил, что три ребёнка родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана.
Пентагон: трое детей родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана
  • Reuters
  • © U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Ruiz

«У нас присутствуют врачи во время каждого полёта. Медицинский осмотр является частью процедуры проверки и посадки на борт… Я очень воодушевлён новостями, что ребёнок родился, когда самолёт приземлился на базу Рамштайн (в Германии)», — приводит ТАСС слова Лайонса.

Он отметил, что было больше случаев родов во время эвакуационных рейсов.

На уточняющий вопрос о их количестве генерал ответил, что, по последним данным, во время эвакуационных рейсов из Афганистана родились трое детей.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти перевыполняют план по темпам эвакуации людей из Афганистана.

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