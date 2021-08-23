Помощник Байдена заявил о перевыполнении плана по эвакуации людей из Афганистана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти перевыполняют план по темпам эвакуации людей из Афганистана.

«Как выясняется, нам удалось добиться темпов, которые превзошли даже наши самые оптимистичные ожидания в плане числа людей, которые смогли покинуть (Афганистан. — RT). На самом деле мы перевыполняем план по числу эвакуаций», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в связи с опережающими темпами эвакуации людей властям США нужно больше коек и других предметов в транзитных центрах, где временно находятся эвакуированные.

Ранее американский генерал Хэнк Тейлор заявил, что власти США на данный момент задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.

20 августа американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.