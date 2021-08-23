Пентагон: в эвакуации из Афганистана задействовано 18 самолётов

Американский генерал Хэнк Тейлор заявил, что власти США на данный момент задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.

«На данный момент это... включает 18 самолётов шести коммерческих авиакомпаний», — цитирует его ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в вопросе эвакуации из аэропорта Кабула приоритет по-прежнему отдаётся военным самолётам.

Он добавил, что с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.