Пентагон: в эвакуации из Афганистана задействовано 18 самолётов

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Американский генерал Хэнк Тейлор заявил, что власти США на данный момент задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.
Пентагон: в эвакуации из Афганистана задействовано 18 самолётов
  • РИА Новости

«На данный момент это... включает 18 самолётов шести коммерческих авиакомпаний», — цитирует его ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в вопросе эвакуации из аэропорта Кабула приоритет по-прежнему отдаётся военным самолётам.

Он добавил, что с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.

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