Пентагон: в эвакуации из Афганистана задействовано 18 самолётов
- РИА Новости
«На данный момент это... включает 18 самолётов шести коммерческих авиакомпаний», — цитирует его ТАСС.
При этом он подчеркнул, что в вопросе эвакуации из аэропорта Кабула приоритет по-прежнему отдаётся военным самолётам.
Он добавил, что с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек.
Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.