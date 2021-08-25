ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на белорусской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии обеспечить жильём и одеждой беженцев из других стран, застрявших на границе с Белоруссией.

«ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб «Амири и других против Польши» и «Ахмеда и других против Латвии», касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Белоруссией. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно», — цитирует решение суда ТАСС.

В постановлении говорится, что, несмотря на определённые международные обязательства Белоруссии, Латвия и Польша должны обеспечить заявителей едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и по возможности предоставить временное жильё.

«В то же время следует уточнить, что эта [обеспечительная мера] не должна восприниматься как требование к Польше и Латвии просто пустить заявителей на свою территорию», — подчеркнули в суде.

Заявителями являются 32 афганца и 41 иракский курд. В своих жалобах они утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию соответственно, чтобы получить международную защиту, но им в этом было отказано.

Беженцы не могут вернуться в Белоруссию, которая не является стороной Европейской конвенции по правам человека, напомнили в суде.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти приняли решение о строительстве нового забора высотой 2,5 м на границе с Белоруссией.

Бывший заместитель председателя Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кит Бест прокомментировал в беседе с RT попытки ряда стран бороться с притоком мигрантов с помощью строительства стен на своих границах.