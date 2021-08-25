Экс-зампредседателя Евросовета высказался о возведении стен для борьбы с притоком мигрантов

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Бывший заместитель председателя Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кит Бест прокомментировал в беседе с RT попытки ряда стран бороться с притоком мигрантов с помощью строительства стен на своих границах.
Экс-зампредседателя Евросовета высказался о возведении стен для борьбы с притоком мигрантов
  • Attila Husejnow/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы помним, как в 2015 году Венгрия построила стену от беженцев, направляющихся в страну из Сербии. В данном случае мы, похоже, наблюдаем подобные меры конкретно в отношении Белоруссии: Литва сейчас на деньги ЕС тоже пытается построить стену от Белоруссии (по той же причине, что и Польша). Хотя вообще это похоже на эндемическую проблему: людям постоянно хочется строить стены», — отметил он.

По его словам, разного рода заградительные конструкции и стены в итоге оказываются не особо эффективными в данном вопросе.

Бест добавил, что решить проблему с возникающими миграционными кризисами можно лишь с помощью международного соглашения о том, как справляться с притоком беженцев в результате войн, репрессий или смены власти в стране.

«Нужно, чтобы страны работали сообща. Решали эти вопросы не по отдельности, возводя какие-то стены, но общими скоординированными усилиями.
Боюсь, это один из крупных провалов Евросоюза как института. Главенствующий принцип здесь — «только не к нам». Каждая страна претендует на исключительность, заявляя, что не готова принять беженцев», — подчеркнул он.

Ранее сейм Литвы одобрил поправки к некоторым законам для правового регулирования строительства заграждения на границе с Белоруссией.

Как отмечала литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, забор на границе Литвы и Белоруссии будет строиться пока что в кредит.

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